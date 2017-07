Brugdelen nieuwe brug over de Gaasp ingehesen

Op dit moment is Rijkswaterstaat druk bezig met de aanleg van een nieuwe brug van de A9 over de Gaasp vlak voor het knoppunt Diemen.

'Van 24 tot en met 30 juli en van 14 tot en met 21 augustus hijsen we de liggers van de nieuwe noordelijke brug over de Gaasp bij Diemen in. In juli werken we met de kranen bij de Stammerdijk. Het verkeer op de Stammerdijk wordt tijdens hijsbewegingen tijdelijk stilgezet. In augustus werken we bij de Provincialeweg. De Provincialeweg is daarom van 16 tot en met 21 augustus afgesloten voor het verkeer', aldus Rijkswaterstaat.

Inhijsen brugliggers

De afgelopen maanden bouwden Rijkswaterstaat ten noorden van de brug over de Gaasp de assen voor een tweede brug. Deze brug krijgt 5 brugdekken. Elk dek wordt opgebouwd met 13 betonnen liggers. De liggers worden gemaakt in Friesland. De langste liggers (50 meter), voor dek 4 en 5, komen op een ponton via de Gaasp naar ons werk. Hierdoor staat de Brug bij Driemond tussen 24 en 30 juli vaker open dan normaal. De overige liggers komen via de Provincialeweg. Grote hijskranen leggen de liggers op hun plek op de brug.

Voorbereidende werkzaamheden bij Stammerdijk

Tussen 17 en 21 juli bouwen we de kranen op bij de Stammerdijk. De onderdelen van de kraan voeren we aan via afrit 1, S113 Kromwijkdreef. Voor de transporten sluiten we de afrit op een aantal dagen af. In de tabel ziet u wanneer dit precies is. Het verkeer op de Stammerdijk ondervindt geen hinder van het opbouwen.

Verkeersstop bij hijsbewegingen

Van 24 tot en met 30 juli hijsen we de liggers in van dek 4 en 5. Als de werkzaamheden uitlopen, bijvoorbeeld door harde wind, werken we mogelijk ook op zaterdag 29 en zondag 30 juli. Door werkzaamheden aan de brug in Driemond is de Stammerdijk al afgesloten voor verkeer. Alleen bewoners met een ontheffing van de gemeente Diemen mogen over de Stammerdijk rijden. Zij kunnen langs de werkzaamheden van IXAS. Alleen tijdens hijsbewegingen wordt het verkeer tijdelijk stilgezet. Dit duurt maximaal 20 minuten.

Werkzaamheden bij Provincialeweg

Van 7 tot en met 11 augustus stellen we de kranen op langs de Provincialeweg. Op maandag 14 en dinsdag 15 augustus hijsen we liggers in van veld 1. Tijdens deze werkzaamheden kan het verkeer langs het werk rijden.

Afsluiting Provincialeweg

Van woensdag 16 tot en met maandag 21 augustus hijsen we de liggers van veld 2 en 3 in. Om het werk veilig uit te kunnen voeren, sluiten we van woensdag 16 augustus 6:00 uur tot en met zondag 20 augustus 22.00 uur (en als het werk uitloopt tot en met maandag 21 augustus 22.00 uur) de Provincialeweg ter hoogte van de brug over de Gaasp af voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid (zie afbeelding laatste pagina), de route wordt met gele borden aangegeven.

Werktijden

Voor het inhijsen van de liggers voor de brug over de Gaasp werken we van maandag tot en met zondag van 07.00 tot 19.00 uur.