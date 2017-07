Man ernstig gewond bij ongeval op N201

In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli heeft omstreeks 03.30 uur een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden op de N201. Hierbij is een 24-jarige man uit Aalsmeer ernstig gewond geraakt.

De bestuurder van het voertuig reed op de N201 vanuit de richting Schiphol in de richting van Uithoorn. Door een nog onbekende oorzaak is de automobilist van de weg geraakt en in de berm beland. De bestuurder is hierbij uit de auto gelanceerd. Omstanders, en vervolgens de politie, hebben ter plekke eerste hulp verleend. Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.