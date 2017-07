Mogelijk op woning geschoten in Utrecht

Woensdagochtend werd in Utrecht mogelijk op een woning aan de Reestraat geschoten. 'Wij zijn op zoek naar camerabeelden', zo laat de politie woensdag weten.

Kogelgaten in de ruit

Rond 05.00 uur kreeg de politie melding dat de bewoner bij thuiskomst gaten in de ruit aantrof. Mogelijk zijn deze veroorzaakt rond 01.45 uur, toen een buurtbewoner knallen hoorde. Niemand is gewond geraakt.

Politieonderzoek

De politie onderzoekt de zaak en heeft meerdere getuigen gehoord, en kan nu vooral nog camerabeelden goed gebruiken. Heeft u camerabeelden, iets gezien of andere informatie die het onderzoek kan helpen? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.