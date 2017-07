Wielrenner zwaar gewond naar ziekenhuis

Een 48-jarige wielrenner uit Wuustwezel (B) is woensdagavond op de Bathseweg gevallen en zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De man rijdt omstreeks 21.30 uur met nog een 20-tal wielrenners op de Bathseweg. Met een gangetje van zo’n 40 km/u gaat de groep richting België. Hij ligt aan kop aan de linkerkant van de groep. Op een gegeven moment raakt het slachtoffer in onbalans door een beweging en raakt daarbij een groepsgenoot. Vervolgens slaat hij over de kop en komt hard op de straat terecht. Een arts van de traumaheli heeft de gewonde gestabiliseerd. Vervolgens is hij naar het Erasmus MC in Rotterdam overgevlogen. Onbekend is hoe het nu met de man gaat.