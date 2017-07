Gedupeerde woningbrand vergrijpt zich aan 112-fotograaf

In de buurtschap Ane bij Gramsbergen heeft vrijdagavond korte tijd een brand gewoed in een woning.

De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Het vuur woede in het dak van de woning. Een 112 fotograaf die op de locatie was werd door de bewoner dusdanig hard aangepakt dat deze op de grond viel en er een hoofdwond aan over hield. Het slachtoffer werd ter plekke door ambulancepersoneel aan zijn hoofdwond behandeld. De bewoner is aangehouden door de politie voor het vergrijp.