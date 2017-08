Vijf genomineerden voor Liegebeestverkiezing Wakker Dier

Wakker Dier brengt met de Liegebeestverkiezing dieroneerlijke aanprijzingen aan het licht. Want merken die liegen of misleiden over dierenwelzijn maken misbruik van de goede bedoelingen van de consument. Albert Heijn is dit jaar twee keer genomineerd, onder andere voor een tv-reclame waarin ze haar op elkaar gepropte kweekzalmen ‘hele blije vissen’ noemt. Consumenten kunnen tot en met 20 augustus stemmen op het grootste Liegebeest van 2017.

De mooie praatjes van Albert Heijn

Albert Heijn is dit jaar twee keer genomineerd. De eerste nominatie is voor hun tv-commercial waarin de supermarktketen haar kweekzalm presenteert als ‘very happy fish’. In werkelijkheid leven de kweekzalmen met vijf vissen in één kubieke meter water, in een groot kweeknet met duizenden soortgenoten. De zalmen kunnen zelfs depressief worden in deze leefomstandigheden. De tweede nominatie is voor de serranoham van Albert Heijn. In de Allerhande staat een artikel over deze ham, met een foto van varkens in een Spaanse wei. Maar deze varkens komen nooit buiten. En in de stal krijgen ze zelfs nog minder ruimte dan in Nederland.

Geen lof voor Almhof

Almhof verdient een nominatie vanwege de vele reclames waarin koeien lekker grazen in een alpenwei. Dit levert natuurlijk een prachtig plaatje op, maar consumenten worden zo op het verkeerde been gezet. Almhof houdt namelijk een groot deel van haar koeien binnen.

“Plantaardige” melk van Friesche Vlag

Ook Friesche Vlag, een merk van FrieslandCampina, is één van de kandidaten. Ze verkoopt koffiemelk met de naam Halfvol Plantaardig, terwijl er 96 procent koemelk in zit. Het is absurd dat Friesche Vlag mensen die minder melk willen drinken, zo om de tuin leidt. En dan zit er ook nog voor een deel stalmelk in.

Rio Mare laat de vissen stikken

De laatst genomineerde is de visgigant Rio Mare. Op haar tonijn in blik staat het Responsible Quality-logo: een “keurmerk” dat ze zelf hebben opgesteld. Op de verpakking leggen ze uit dat Rio Mare zoekt naar welzijn. Maar hiermee bedoelen ze alleen het welzijn van mensen. De vissen laten ze stikken: de tonijnen worden namelijk levend ingevroren, waardoor ze sterven door verstikking of bevriezing.

Dieroneerlijke reclames

Merken die liegen of misleiden over dierenwelzijn maken misbruik van de goede bedoelingen van de consument. Hierdoor krijgen écht diervriendelijke producten geen eerlijke kans. Helaas zetten producenten ons toch maar al te vaak op het verkeerde been met hun diervriendelijke praatjes en plaatjes.

De jaarlijkse Liegebeestverkiezing van Wakker Dier brengt deze dieroneerlijke aanprijzingen aan het licht. De Nederlandse consument kiest vervolgens het grootste Liegebeest van allemaal. En de verkiezing is een succes. Steeds vaker staken de genomineerden hun dieroneerlijke reclames of, nog beter, passen ze hun producten aan.

Liegebeesten van voorgaande jaren

De winnaar van vorig jaar was kalfsvlees van het merk VITEL-oké. Ze noemde dit vlees ‘uiterst diervriendelijk geproduceerd’, terwijl de kalfjes hun hele leven in een dichte stal zonder stro leven. In 2015 ging de prijs naar KFC. De plofkip-gigant probeerde het leed achter haar plofkip te verdoezelen met woorden als ‘Don’t worry, eat happy’. Ook de term scharrelei is in het verleden uitgeroepen tot winnaar. De term doet vermoeden dat de kippen buiten kunnen scharrelen, terwijl ze met duizenden soortgenoten binnen zitten in een schuur.