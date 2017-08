ANWB: Topdrukte door terugkerend vakantieverkeer

Naar huis terugkerende Nederlanders moeten komend weekend rekening houden met veel vertraging op de Europese wegen. Vooral in Frankrijk en Duitsland verwacht de ANWB lange files. De Franse verkeerspolitie zet zich schrap voor een tweede zwarte zaterdag op de wegen in de Rhônevallei (A6/A7). In Italië staat de drukste zaterdag van het jaar voor de deur.

Hoewel de langste files op de doorgaande Europese wegen naar het zuiden staan, wordt de drukte in noordelijke richting ook steeds groter. Veel vakantiegangers uit West- en Noord-Europa keren huiswaarts.

Dat leidde afgelopen weekend al tot grote drukte op de wegen in Noord-Duitsland richting Scandinavië. Tussen Hamburg en de Duitse grens stonden lange files op de A7. Dat scenario zal zich zaterdag herhalen, waarschuwt de ANWB.

In Zuid-Duitsland staan files rond Karlsruhe, waar werkzaamheden zijn aan de A5. Ook op de A8 tussen Salzburg en München en de A3 tussen Frankfurt en Neurenberg loopt het verkeer vast.

Wie in Frankrijk onderweg is van of naar de zomerzon krijgt net als afgelopen weekend te maken met topdrukte op de weg. Vooral zaterdag wordt een dag vol files. De langste files staan op de snelweg A7 tussen Lyon en Orange. Maar ook de A9 zal af en toe rood zien van de remlichten, vooral bij Narbonne en Montpellier. Vorig jaar stond er op de ‘tweede zwarte zaterdag’ ruim 600 km file.

In Oostenrijk is de Fernpasroute (B179) naar Duitsland een belangrijk knelpunt, net als de Karawankentunnel (A11) van en naar Slovenië. Daar kan de wachttijd makkelijk oplopen tot twee uur.

Op de wegen in Zwitserland is de Gotthardtunnel de belangrijkste flessenhals. Zowel vanuit Luzern als vanuit Chiasso staan zaterdag en zondag urenlang files op de A2.

In Italië staat de drukste weekend van het jaar voor de deur. Daar begint komend weekend voor miljoenen inwoners de zomervakantie. Dat zal niet alleen te merken zijn op de uitvalswegen van steden als Turijn, Milaan en Florence maar ook op de snelwegen naar de Adriatische kust en de Bloemenriviera.

In Nederland is er kans op file rond een aantal grote evenementen. In Amsterdam trekt de Canal Parade zaterdag honderdduizenden bezoekers. In Deventer wordt zondag de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. In het Westland trekt het varend corso veel publiek.