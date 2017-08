Man gewond na val van trap in voormalige pastorie Spoordonk

Zondagavond werden rond 23.45 uur de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval in een woning aan de Bernadettestraat in het Brabantse Spoordonk.

Van trap gevallen

Een man was in de voormalige pastorie, waar tegenwoordig enkele woningen zijn gerealiseerd, van de trap gevallen en ongelukkig terecht gekomen. Ook het traumateam werd ingevlogen, de helikopter landde in een weiland langs het Beerseveld.

Buurtbewoners

Over de ernst van de opgelopen verwondingen is niets bekend. Ondanks het late tijdstip kwamen enkele buurtbewoners buiten een kijkje nemen wat er gaande was in hun kerkdorp.