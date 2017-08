Agent trekt vuurwapen voor jongens met ‘vuurwapen’

Zondagmiddag hebben agenten twee jongemannen aangehouden die in het bezit waren van een ‘vuurwapen’. 'Het wapen, dat ze bij zich hadden leek zo echt dat één agent zijn wapen trok. Het gasdrukwapen is in beslag genomen', zo meldt de politie maandag.