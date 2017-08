Gebiedsverbod voor Haagse imam

Minister Blok van Veiligheid en Justitie heeft de omstreden imam Fawaz Jneid een gebiedsverbod opgelegd voor de Haagse wijken Transvaal en de Schilderswijk. Het gebiedsverbod geldt voor 6 maanden en is van toepassing in en rond een islamitische boekwinkel aan de Haagse Cilliersstraat.

NCTV

Blok heeft het verbod in samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en op dringend verzoek van burgemeester Krikke van Den Haag ingesteld, zo laat de NOS dinsdagavond weten. Krikke had al eerder aangegeven dat Jneid al maanden illegaal in de boekwinkel aan het preken was en dreigde met juridische stappen.

Radicalisering

De imam zou een intolerante boodschap verkondigen waarmee hij bijdraagt aan het radicaliseringsproces in de richting van jihadisme. Daar komt bij dat het illegale gebedshuis in een wijk ligt waar grote zorgen zijn als het gaat om radicalisering.