Twitteraccount @depolitieheli doorbreekt 400.000 volgersgrens

Het speciale twitteraccount van de politiehelikopters, @depolitieheli, heeft sinds dinsdag 15 augustus meer dan 400.000 volgers. Via dit account, het grootste van de politie, is te volgen waarvoor de politiehelikopters worden ingezet.

Het account startte iets meer dan vijf jaar geleden met het verstrekken van informatie over de inzet van de politiehelikopters. Aanleiding was een groeiende aantal vragen en klachten van mensen die geregeld de helikopter boven hun wijk hoorden en zagen. Door duidelijkheid te verschaffen over het hoe en waarom van de inzet hoopte de politie het aantal klachten te verminderen.

Succes

“En dat is gelukt!, zegt Mireille Lokhorst, chef van de afdeling Luchtvaart van de dienst Infra. “Het aantal klachten zakte direct en blijft vrij constant. Ik begrijp dat mensen soms last hebben van het geluid van onze helikopter maar ik wil nog eens benadrukken dat de inzet toch vooral bedoeld is om de veiligheid te vergroten. De veiligheid van de inwoners maar ook van de collega’s op de grond.”

Slagvaardig

Sinds een jaar of vijf worden de politiehelikopters steeds vaker ingezet bij de bestrijding van de misdaad. Waar helikopters vroeger veelvuldig werden ingezet bij milieuzaken, ondersteunen de acht helikopters nu 24 uur per dag de Nederlandse politie. Met behulp van de politieheli kunnen politiecollega’s op de grond slagvaardiger en sneller optreden bij incidenten, zoals roofovervallen en vermissingen.

Warmtebeelden

De helikopters hebben de allernieuwste opsporings- en waarnemingsapparatuur waaronder het zogeheten airborne-videosysteem. Hiermee zijn digitaal hoge resolutiebeelden te maken, waaronder warmtebeelden. Naast het feit dat deze beelden worden vastgelegd in de heli worden ze ook rechtstreeks naar de meldkamers van politie gezonden zodat ook daar sneller geanticipeerd kan worden bij bijvoorbeeld achtervolgingen.

Inzetten

In 2016 zijn de politiehelikopters 3036 keer ingezet waarvan ruim 2700 keer voor zogenaamde High Impact Crimes zoals inbraken, overvallen, straatroof en geweld. De politie op de grond kon 167 aanhoudingen verrichten op aanwijzing van de bemanning van de politieheli en 45 keer droeg hun inzet bij aan het redding van personen, bijvoorbeeld bij vermisten.