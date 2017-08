Politiestudenten voeren verkeerscontrole uit

De controle was door de politie georganiseerd voor de politiestudenten. Een motorrijder onderschepte verkeer in Vlaardingen en Schiedam. Bij de controle werd onder andere naar de technische staat van het voertuig gekeken. Ook werd gekeken of de auto gesignaleerd stond. Rond half twee was de controle afgelopen.