Gijzelaar (33) Mediapark Hilversum door AT aangehouden

NPO-3FM-gebouw

'De 33-jarige verdachte is in het pand aangehouden door het arrestatieteam, de vrouw is opgevangen en uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel maar is ongedeerd gebleven', aldus de politie. De politie had zich donderdagochtend vroeg massaal bij het NPO-gebouw op het Mediapark in Hilversum verzameld omdat daar een gijzeling gaande was sinds 08.00 uur.

Mes

De met een mes gewapende man hield in het gebouw, waar de 3FM-studio's zijn gevestigd, een medewerkster gegijzeld. De man zou de vrouw even na 08.00 uur buiten het pand hebben bedreigd waarna het tweetal het gebouw binnenging. Op ongeveer vijftig meter van het gebouw zouden door de politie een mes en een tas op straat zijn aangetroffen.

Arrestatieteam

De politie maakte rond het gebouw een afzetting met linten. De aanwezige agenten droegen kogelwerende vesten. Er werd een onderhandelaar van de politie ingezet en rond 09.00 uur was er een arrestatieteam van de politie bij het NPO-gebouw gearriveerd die dus rond 09.20 uur de man heeft gearresteerd.

Uitzending 3FM gaat gewoon door

De uitzending van radio 3FM gaat gewoon door omdat deze vanaf een andere locatie wordt uitgezonden.