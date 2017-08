Kleuter (5) overleden na val in Oude Rijn

Het 5-jarig jongetje dat op vrijdagavond aan de Buitenkerk te water raakte, is in het ziekenhuis overleden.

Rond 19.45 uur werd er die avond melding gedaan dat een spelend kind te water was geraakt in de Oude Rijn. Diverse hulpdiensten kwamen ter plaatse en er werden meerdere duikteams van de brandweer ingezet. Om de zoekactie in het water zo goed mogelijk te laten verlopen werd de scheepvaart over de Oude Rijn stil gelegd en bleef de brug gesloten zodat de hulpdiensten konden blijven aanrijden. Na ongeveer een half uur vonden de duikers het jongetje en werd gestart met reanimatie. Het slachtoffertje werd hierna vervoerd naar het ziekenhuis. Ondanks alle levensreddende handelingen is hij daarna in het ziekenhuis overleden.

De politie probeert de exacte toedracht van hoe het jongetje te water is geraakt te achterhalen.