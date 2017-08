Brandweer stuit op dode in woning na brand Doetinchem

Bij een brand in een woning in Doetinchem in de nacht van zaterdag op zondag heeft de brandweer in de betreffende woning een dodelijk slachtoffer aangetroffen. Dit meldt de politie zondag.

GRIP 1

Vlak voor middernacht kreeg de brandweer in Doetinchem zaterdagavond een melding van een brand in een tussenwoning in de Papaverstraat', aldus de politie. De brandweer schaalde om 00.08 uur al op naar grote brand en rond 00.39 uur werd een GRIP 1 afgegeven.

Dode aangetroffen

Rond 02.20 uur had de brandweer de brand onder controle en werd het sein 'brand meester' afgegeven. Bij het doorzoeken van de uitgebrande woning troffen de brandweerleden een overleden persoon aan. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van de brand en de dood van het slachtoffer. 'De identiteit van het slachtoffer is nog niet bevestigd, maar het gaat in ieder geval niet om de bewoner. Hij was tijdens de brand niet thuis', aldus de politie.