Kort geding voor gezonde lucht van Milieudefensie versus de Nederlandse Staat

Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit bij Milieudefensie: “De overheid zet al jaren willens en wetens onze gezondheid op het spel. Het is absoluut noodzakelijk dat er nu snel maatregelen genomen worden om de lucht gezonder te maken. Iedere dag ademen we in Nederland ongezonde lucht in, met jaarlijks tienduizenden ernstig zieken en duizenden sterfgevallen tot gevolg.”

Gezondheidsschade door luchtvervuiling

Zowel voor fijnstof als voor stikstofdioxide voldoet Nederland niet overal aan de Europese grenswaarden. Al jaren is duidelijk dat deze luchtvervuiling leidt tot ernstige aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, chronische longziekten en longkanker. Recente wetenschappelijke studies laten zien dat luchtvervuiling ook zorgt voor onder andere dementie, leerachterstanden, slaapproblemen en een verminderende werking van antibiotica. “Vervuilende deeltjes kunnen tot diep in de bloedbaan en de hersenen doordringen en op veel verschillende plekken schade aanrichten. Daar wordt steeds meer over bekend. Deze informatie maakt onze zaak voor gezonde lucht des te urgenter”, zegt Anne Knol.

Overweldigende steun

Milieudefensie krijgt veel steun voor de rechtszaak tegen de staat. Het kort geding werd door middel van een crowdfundingsactie bekostigd. In slechts vijf dagen was het benodigde geld binnen: 9.500 euro, gedoneerd door 467 mensen. Janhuib Blans kijkt dagelijks uit op de drukke Amsterdamse Nassaukade en steunt de rechtszaak: “De gezondheid van mensen weegt veel te weinig mee in het overheidsbeleid. Ik heb slechte longen en dat wens ik niemand toe. Ik maak me ernstig zorgen om de dominantie van het verkeer in de steden. Er moet zo snel mogelijk wat gebeuren zodat minder mensen ziek worden als gevolg van luchtverontreiniging."

Kritiek op luchtbeleid

Niet alleen Milieudefensie heeft kritiek op het luchtbeleid van de Nederlandse overheid. In februari dit jaar noemde de Europese Commissie de luchtvervuiling in Nederland ‘zorgwekkend’. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam staan in de top 12 van meest vervuilde stedelijke gebieden van Europa. Uit een nieuw GGD rapport blijkt dat de luchtkwaliteit in Amsterdam in 2016 niet is verbeterd. Ook in de rest van Nederland nam de vervuiling van stikstofdioxide in 2016 juist toe, lieten metingen van het RIVM zien.“Ondanks al deze informatie neemt de overheid nog steeds geen maatregelen om de lucht schoner te maken. Het is eigenlijk heel triest dat het nodig is, maar we hopen dat we via de rechter alsnog de overheid kunnen dwingen onze gezondheid te beschermen”, zegt Anne Knol.