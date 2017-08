Politie: 'Camerabeeldspecialisten met autisme zijn beter'

Callcenter

Yannick, een van de vier specialisten, werkte eerder in een callcenter. ‘Maar daar werd ik ontslagen omdat ik te klantvriendelijk was. Dat wil zeggen, ik probeerde de klant tot in het kleinste detail te helpen, wat natuurlijk veel te lang duurde.’ Werk vinden én werk houden is voor veel autistische mensen niet eenvoudig.

Detacheringsbureau

Detacheringsbureau AutiTalent is gespecialiseerd in passend werk voor mensen met autisme vinden. Dit bureau heeft de vier specialisten geselecteerd en begeleidt ze ook bij het werk. De vier werknemers worden betaald met subsidie van Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP).

Gezellig praatje

Ingrid Timmer van AutiTalent: ‘Mensen met autisme hebben moeite met de verwerking van prikkels, het scheiden van hoofd- en bijzaken en het herkennen van emoties. Daarom hebben ze heldere en concrete communicatie nodig, zeker bij het werk. Ook zijn ze op het werk niet altijd in voor een “gezellig praatje”. Vaak willen ze gewoon door met hun werk. Niet om onaardig te zijn, maar omdat ze vinden dat ze daarvoor gekomen zijn‘.

Aandacht voor detail

Detail

Door hun uitzonderlijke concentratievermogen en aandacht voor detail pikken deze autistische recherchemedewerkers sneller en beter dan een gemiddelde rechercheur juist die beelden eruit die cruciaal in een onderzoek kunnen zijn. Recherchekundige Jory de Groot werkt in haar vrije tijd als vrijwilligster met mensen met autisme. Zo kwam ze op het idee dat mensen met autisme wel eens uitermate geschikt zouden kunnen zijn voor het uitkijken van camerabeelden. Eerder onderzoek van TNO naar de inzet van mensen met autisme in cameratoezichtcentrales bevestigde Jory in deze gedachte.

Honderden uren beeldmateriaal

In onderzoeken bekijkt de politie vaak honderden uren aan beelden van toezichtcamera’s om een zaak te reconstrueren of om de bewijslast rond te krijgen. Bij de beelden die de vier specialisten tot nu toe bekeken, zaten bijvoorbeeld beelden van toezichtcamera’s in stations en trams. ‘Zeker op beelden tijdens de spits zien de collega’s heel veel mensen tegelijk‘, vertelt Jory die aanspreekpunt voor de specialisten is.

Belabberde beeldkwaliteit geen probleem

‘Deze beelden waren vaak van een belabberde kwaliteit. Dat ze uiteindelijk iemand die aan het signalement van de gezochte verdachte voldeed, uit de mensenmassa pikten, noem ik dan ook een topprestatie. Voor een rechercheur zou dat echt veel lastiger zijn, zowel om vol te houden als om daadwerkelijk iemand te spotten.’

Met elkaar meekijken

‘Per collega kunnen ze zo’n vijf uur per dag aan beeld verwerken’, vertelt Jory. ‘De vier collega’s werken vier dagen per week, dus reken maar uit hoeveel uur per week ze verwerken. Ze werken ook goed samen, geven elkaar tips, maken afspraken over hoe ze elkaar zo min mogelijk storen bij het werk. Ook kijken ze met elkaar mee als iemand twijfelt over wat hij op beeld ziet en rapporteren nauwgezet over hun werk.’

De vier medewerkers zijn voor de duur van zes maanden gedetacheerd. Een evaluatie moet vervolgens laten zien of dit voor herhaling vatbaar is, met eventuele aanpassingen.