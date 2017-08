Spaanse politie bevestigt: dader aanslag Barcelona doodgeschoten

De Spaanse politie heeft maandagmiddag rond 17.00 uur de voortvluchtige hoofdverdachte en bestuurder van het bestelbusje, van de aanslag op de Ramblas, Younes Abouyaaqoub, in Subirats ten westen van Barcelona neergeschoten. Dit heeft de Spaanse politie maandagavond bevestigd.

Dit meldt de Spaanse politie op Twitter. 'De verdachte, die een bomgordel droeg, is daarbij overleden', aldus de politie.

Bestuurder

Abouyaaqoub wordt er van verdacht de bestuurder van het witte bestelbusje te zijn geweest afgelopen donderdagmiddag die op de mensenmassa inreed en 13 mensen doodreed en bijna honderd mensen verwondde.

De Spaanse politie maakte maandagmiddag via Twitter rond 16.00 uur bekend dat er zich een 'incident' afspeelde in Subirats.

Twitter Spaanse politie

18.21 Wij bevestigen dat de man die in #subirats is neergeschoten Younes Abouyaaqoub betreft, de dader van de terroristische aanval in #barcelona

17.23 De Spaande Explosieven Opruimingsdienst wordt ingezet om met een robot de doodgeschoten verdachte te benaderen en te controleren of hij echte explosieven draagt.

17.05 De verdachte #Subirats draagt een band van explosieven aan het lichaam. Het individu is doodgeschoten.

16:59 uur. We ontvangen kennis van verdachte personen bij #Subirats en een politieapparaat is geactiveerd dat dit uur nog aan de gang is

16.39 Politie operatie in uitvoering in Subirats. Verspreid alleen officiële informatie

16: 10u Open incident in Subirats (Alt Penedès). Kortom, meer informatie