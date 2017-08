Taakstraf voor man die varkensstal Ommel in brand stak

'Ook moet hij zich laten behandelen. De man verkeerde onder invloed van verdovende middelen in een psychose en stichtte onder meer brand in een varkensstal in Ommel', aldus de rechtbank

Brandstichting

De verdachte stichtte in december vorig jaar brand in het weeghok van een stal waar 20.000 varkens stonden. Omdat de brand tijdig werd ontdekt, bleven de gevolgen zeer beperkt. De man verklaarde dat hij met het vuur “het kwaad wilde verdelgen”. Diezelfde dag sloeg hij met een betonschaar de elektrische aandrijving van een toegangspoort van een hotel kapot en stak met vuurwerk een autobus in brand.

Psychose

De verdachte verklaarde dat hij bijna een hele week niet had geslapen en doorlopend cannabis, speed en alcohol had gebruikt. Naar eigen zeggen begon hij de wereld op een gegeven moment anders te zien en hoorde hij stemmen. Volgens een psycholoog en een psychiater verkeerde de verdachte in een door drugsgebruik veroorzaakte psychose toen hij de delicten pleegde.

'Ontoerekeningsvatbaar'

De deskundigen vinden dat de verdachte om die reden ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard; volgens hen had hij geen mogelijkheden om zijn psychische problemen op een andere manier op te lossen dan door het gebruiken van drugs. Hoewel de rechtbank wel aanneemt dat de man onder invloed van een psychose niet meer in staat was tijdens het plegen van de feiten zijn wil vrijelijk te bepalen, betekent dat nog niet dat hem daarmee ook geen verwijt kan worden gemaakt. De verdachte is namelijk niet gedwongen om drugs te gebruiken, maar koos daar zelf voor.

Achterdochtig

Volgens de rechtbank is het bovendien algemeen bekend dat het gebruik van verdovende middelen een verhoogd risico met zich brengt op het ontstaan van een psychose. De verdachte verklaarde zelf ook dat hij had gemerkt dat hij door zijn drugsgebruik achterdochtig werd en dat de drugs hem geen goed deden. De rechtbank beschouwt de verdachte wel enigszins verminderd toerekeningsvatbaar omdat hij nooit heeft geleerd zijn psychische problemen anders dan met behulp van drugs aan te pakken.

'Wake up call'

Anders dan de officier van justitie houdt de rechtbank bij het bepalen van de straf rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid. Mede daarom komt de rechtbank tot een lagere straf dan de officier 2 weken geleden eiste. Verder weegt in het voordeel van de verdachte mee dat hij de delicten als een “wake up call” lijkt te hebben gebruikt.

Schade reeds vergoed

Volgens de reclassering is het gedrag van de man positief veranderd. Hij heeft sindsdien geen alcohol of drugs meer gebruikt, is in loondienst gegaan bij de werkgever van zijn vader en volgt daar een opleiding tot vrachtwagenchauffeur. Daarnaast heeft de verdachte de schade die hij heeft toegebracht, inmiddels vergoed.

Voorwaardelijke celstraf

De rechtbank komt tot een voorwaardelijke celstraf en koppelt daaraan een aantal bijzondere voorwaarden. Zo krijgt de verdachte een meldplicht bij de reclassering, moet hij zich ambulant laten behandelen bij de verslavingszorg en moet hij meewerken aan een korte klinische opname als de reclassering dat nodig vindt.