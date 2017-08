Jogster (19) omgekomen bij noodlottig ongeval met Belgische trein

Maandagavond is in het Limburgse Eijsden een 19-jarige vrouw die aan joggen was op de Sint Jozefstraat door een passerende trein aangereden. de vrouw kwam door het noodlottige ongeval te overlijden', zo meldt de politie dinsdag.