Politie stuurt sms-bom in onderzoek gewelddadige dood bejaarde vrouw

Dinsdag verstuurt de recherche van de politie in Den Haag in het onderzoek naar de gewelddadige dood van een 85-jarige vrouw in haar woning aan de Louis Davidsstraat een zogenaamde SMS-bom. Dit meldt de politie dinsdag.

Beelden pinnende man

In het sms-bericht roept de recherche mensen op te kijken naar de uitzending van Team West van dinsdag 22 augustus. Daarin worden beelden getoond van een man die geld pint met de pinpas van het slachtoffer.

Dood in woning aangetroffen

Het slachtoffer werd vrijdag 30 juni overleden aangetroffen in haar woning en bleek het slachtoffer te zijn van een misdrijf. Het onderzoek naar de dood van de vrouw is sindsdien in volle gang. Uit het onderzoek is gebleken dat op vrijdag 30 juni omstreeks middernacht met de pinpas van het slachtoffer geld is opgenomen bij een pinautomaat in Pijnacker.

SMS-bom

In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten om een SMS-bom te versturen. Dat houdt in dat alle mobiele nummers die in die bewuste nacht rond middernacht in de omgeving van Pijnacker waren, een sms ontvangen hebben.

Camerabeelden

In de sms wordt aandacht gevraagd voor de uitzending van het regionale opsporingsprogramma Team West, dat dinsdagavond 22 augustus wordt uitgezonden. In het programma wordt uitgebreid aandacht besteed aan de zaak en worden de camerabeelden getoond van de man die met de pas van het slachtoffer geld opneemt.

Pinner

De TGO-teamleider legt uit: 'Wij sluiten niet uit dat mensen die in de late avond van 30 juni in Pijnacker waren, iets hebben gezien dat voor ons onderzoek van belang zou kunnen zijn èn mogelijk meer kunnen vertellen over de nog onbekende pinner. Daarom is besloten om een SMS-bom te sturen naar iedereen –ongeveer 800 gebruikers- die die avond daar in de buurt was.'