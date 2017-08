Directeur Blokker B.V. per direct teruggetreden

Strategiewijziging

Met de op 16 mei jl. aangekondigde strategiewijziging van Blokker Holding, zal Blokker B.V. als zelfstandige onderneming worden voortgezet. Dit stelt de Blokkerdirectie voor een nieuwe opdracht bovenop de huidige reorganisatie, de winkelsluitingen en de landelijke uitrol van De Nieuwste Blokker-winkels. Deze ontwikkelingen leggen een zware druk op de hele Blokkerorganisatie. Heesen heeft in dit kader zijn besluit om af te treden vanuit bedrijfsbelang genomen. Heesen blijft beschikbaar voor het concern.

Casper Meijer, CEO van Blokker Holding

'Wij respecteren Robs besluit. Blokker bevindt zich op een kantelpunt. De organisatie is onder Robs leiding in hoog tempo gemoderniseerd. Als we de prestaties van De Nieuwste Blokker-winkels en de online activiteiten isoleren, dan zien we een sterke en kansrijke winkelformule die op waardering kan rekenen van onze trouwe en nieuwe klanten. Er staat een goede basis, maar er is nog veel te doen. We zitten midden in een reorganisatie waarbij we nog een groot aantal winkels sluiten. Daarnaast vragen inkoop, verkoop, bevoorrading en commercie bij Blokker en de verzelfstandiging van de holding nog veel aandacht. Ik pak de handschoen op om samen met de Blokkerdirectie, Nextail en alle Blokkermedewerkers het oer-Hollandse Blokkermerk relevant en bestendig een nieuw decennium in te brengen. Ik dank Rob voor zijn inzet, tomeloze energie en de uitrol van De Nieuwste Blokker. De Raad van Bestuur waardeert zijn bereidheid om beschikbaar te blijven voor Blokker Holding'.

Rob Heesen, algemeen directeur van Blokker B.V.

'De afgelopen jaren waren moeilijke jaren door de grote veranderingen die doorgevoerd zijn en de impact die dit heeft gehad op ons bedrijf en onze medewerkers. Ik ben er trots op hoe we met elkaar in hoog tempo Blokker hebben weten te moderniseren. Wij hebben belangrijke keuzes gemaakt en wijzigingen doorgevoerd om de winkels eigentijds te maken. Zo is inmiddels meer dan twee derde van de eigen winkels omgebouwd naar De Nieuwste Blokker. Diverse herstructureringen hebben ervoor gezorgd dat de kosten aanzienlijk zijn gedaald. We zitten op het goede pad richting herstel en ik ben trots op het team van medewerkers dat in staat is de vernieuwing voort te zetten. Ik wens Casper veel succes in zijn nieuwe functie'.

Casper Meijer heeft de volledige steun van de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen om de nieuwe dubbelfunctie te gaan vervullen. De ondernemingsraad heeft inmiddels positief geadviseerd over zijn benoeming. De ontvlechting van Blokker Holding en het verkoopproces van de overige winkelformules van het concern verlopen volgens plan. Meijer zal als CEO van Blokker Holding leiding blijven geven aan dit proces.