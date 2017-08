Gedetineerde betrapt op kijken kinderporno in gevangenis

Celstraf van 7 jaar voor kinderporno

De verdachte werd in mei 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en terbeschikkingstelling (tbs) voor onder meer het maken en verzamelen van kinderporno. Tijdens zijn detentie zou de verdachte volgens de officier van justitie op een computer van de penitentiaire inrichting in Vught kinderporno hebben verzameld en van 3 maart tot en met 14 juli 2016 in bezit hebben gehad.

307 afbeeldingen

De rechtbank oordeelt dat niet kan worden bewezen dat de verdachte vóór 31 mei kinderporno in zijn bezit had. Uit de bewijzen blijkt namelijk dat hij die dag programma’s op de computer heeft geïnstalleerd waarmee hij dergelijk materiaal kon opzoeken, downloaden en bekijken. De rechtbank veroordeelt hem daarom voor bezit van kinderporno tussen 31 mei en 14 juli vorig jaar. In totaal had hij 307 afbeeldingen in bezit.

Soortgelijk misdrijf

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte het delict nota bene pleegde tijdens zijn detentie voor een soortgelijk misdrijf. Door het verzamelen van kinderporno is hij er medeverantwoordelijk voor dat uiterst verwerpelijke, mensonterende handelingen, die plaatsvinden met kinderen van veelal jonge leeftijd, in stand worden gehouden en bevorderd.

Bestanden verborgen

De manier waarop de verdachte de bestanden had verborgen, duidt op planmatig en doordacht handelen en op zijn bewustheid van de ontoelaatbaarheid ervan. In strafmatigende zin weegt mee dat er bij de man sprake is van een stoornis van Asperger, parafilie NAO en pedofilie van het niet-exclusieve type en dat hij daarom als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. Hij had deze stoornissen al bij de eerdere veroordeling, maar is daarvoor nog niet behandeld.