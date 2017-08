Schennispleger aangehouden in Breda

Tijdens het evenement ‘Bruisend Ginneken’ dat vandaag plaatsvond in Breda, meldden omstanders dat zij zagen dat een man op een bootje in De Mark zichzelf bevredigde.

Dit gebeurde in het zicht van onder andere kleine kinderen die op dat moment deelnamen aan een kleedjesmarkt.

Rond 16.30 uur belden getuigen naar de politie en door de meldkamer werd meteen een agentenkoppel naar de Cartier van Disselstraat gestuurd. De agenten waren snel ter plaatse en de man werd gesommeerd naar de wal te komen met zijn bootje. De 35-jarige man uit Breda is meteen aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex. Daar wordt hij later gehoord over de zaak.

Ouders en kinderen die overstuur waren vanwege dat wat ze gezien hadden, werden opgevangen door andere agenten die ook ter plaatse kwamen. Door hen zijn ook getuigenverklaringen opgenomen.