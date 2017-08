Traumaheli ingezet voor zware bijtwond in arm 8-jarig meisje

Woensdag is in Rotterdam een 8-jarig meisje door een hond in haar arm gebeten. 'Het slachtoffertje werd zodanig te grazen genomen, dat een traumahelikopter ter plaatse moest komen voor de medische behandeling van het patiëntje', zo laat de politie donderdag weten.

Ziekenhuis

'Het kind is naar het ziekenhuis vervoerd; het gaat naar omstandigheden redelijk met haar', aldus de politie. Een 69-jarige man uit Rotterdam die de hond uitliet, is aangehouden op verdenking van zware verwonding door schuld. De hond is in beslaggenomen en op een opvangadres ondergebracht.

Hond laat niet los

Het meisje was op de bewuste dag met wat vriendinnen in een parkje bij de Hudsonstraat toen de verdachte met de hond kwam aanlopen. Het dier beet het meisje plotseling in haar arm en liet niet zomaar los. Door de hond met een stok en een stoeptegel te slaan, wist een omstandster uiteindelijk het dier los te krijgen.

Verdachte onwel

De verdachte werd voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Daar werd hij onwel en hij moest vervolgens naar het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend. Hij blijft verdachte.