Man dreigt medewerkster zorgverzekeraar met gooien granaat

Granaat

De man had in een telefoongesprek met een medewerkster van een zorgverzekeraar gedreigd een granaat in het kantoor te gooien. Na zijn aanhouding is zijn woning op grond van de Wet Wapens en Munitie doorzocht. Er werd niets ter zake dienende aangetroffen.

Declaratie niet vergoed

De politie kreeg vrijdagmiddag een melding van een medewerker van een zorgverzekeraar dat een klant uit Breda telefonisch helemaal door het lint was gegaan. De man was boos geworden omdat een declaratie niet werd uitbetaald.

Callcenter

Hij dreigde de medewerkster van het callcenter dat hij naar het kantoor zou komen en er een granaat in zou gooien. In overleg met de officier van justitie is besloten om direct op te treden omdat dit soort dreigementen niet getolereerd mogen worden. De verdachte werd aangehouden en zijn woning werd doorzocht. Er werd geen explosief aangetroffen.

'Spijt'

De verdachte bekende in verhoor bij de politie de bedreiging. Achteraf heeft hij veel spijt van zijn daad, hij noemt het onverantwoord en stom, vooral in deze tijd. Met name voor vrouw die aan de telefoon was; zij was niet eens degene, die over de bewuste beslissing gaat. Hij moet verschijnen voor de officier van justitie tijdens een OM hoorzitting.