Vrouw in Enschede mogelijk door misdrijf om het leven gekomen

De politie kreeg op zondagmiddag 27 augustus melding van verdachte omstandigheden. In een woning aan de Tubantiastraat troffen agenten een vrouw welke bleek te zijn overleden. De politie onderzoekt de situatie in de woning.

Rond de klok van 15.00 uur kreeg de politie de melding. De melder had de vrouw in de woning aangetroffen en de politie gebeld. Ze was niet aanspreekbaar. Agenten en ambulancepersoneel die snel ter plaatse kwamen konden niets meer voor de vrouw doen. Ze constateerden dat de vrouw was overleden. De omstandigheden zijn van dien aard dat ernstig rekening gehouden wordt met een misdrijf. Dat is de reden dat de recherche nu uitgebreider het onderzoek voortzet. Zij worden in –en om de woning ondersteund door forensisch rechercheurs. Voor de woning is een mobiele overlegruimte ingericht en er zijn schermen geplaatst om mensen op afstand te houden en enigszins afgeschermd het werk te kunnen doen. In belang van het onderzoek kan de politie nog geen nadere informatie delen omtrent de omstandigheden in de woning of de doodsoorzaak. De situatie is voor de politie en het Openbaar Ministerie aanleiding om een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO) in de richten.

Forensisch onderzoek

Forensisch onderzoek is secuur werk. Dit minutieuze speurwerk zal vanavond doorgaan en ook morgen nog worden voortgezet. Om die reden zullen de schermen in de straat ook nog blijven staan. De politie beseft zich heel goed dat dit voor de directe omgeving tot enige vorm van overlast of ongemak kan leiden en hoopt op begrip voor die situatie.

Buurtonderzoek

Vanmiddag is er al een aanvang gemaakt met het buurtonderzoek. Dit zal ook nog na vandaag worden voortgezet. De recherche wil graag weten of er mensen zijn die een en ander is opgevallen.