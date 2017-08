'Nederland kan digitale dreiging niet aan'

Volgens strategisch adviseur Nationale Veiligheid en Cyber brigade-generaal Wilfred Rietdijk moet Nederland snel een nieuwe organisatie krijgen om buitenlandse dreiging zoals manipulaitie en beïnvloeding via fake nieuws in kaart te brengen.

Inlichtingendiensten en het ministerie van Defensie zouden niet opgewassen zijn tegen de dreiging vanuit met name Rusland. Dit zegt Rietdijk dinsdag in een interview met de Volkskrant.

Een centraal orgaan moet volgens Rietdijk permanent in de gaten houden op welke manier de democratie ondermijnd wordt door buitenlandse krachten. Rietdijk in de krant:'We moeten beter gaan opletten en detecteren.' Volgens hem overstijgen de technieken die worden gebruikt in moderne oorlogsvoering, zoals nepnieuws, zijn departement.

Er zou volgens Rietdijk ook samen moet worden gewerkt tussen overheid en media. De overheid zou dan bij het nieuws kunnen aangeven in hoeverre het geverifieerd is.