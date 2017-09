Politie schrijft veel meer boetes uit voor handheld bellen

Het aantal verkeersovertredingen is in het tweede tertiaal van 2017 licht gestegen met 3.412.469 verkeersovertredingen ten opzichte van het aantal van 3.394.868 in dezelfde periode in 2016. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag op basis van het tweede tertiaaloverzicht Wahv 2017.

De verkeersovertredingen die zijn geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) betreffen onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en handheld bellen.

Snelheid

De meeste verkeersovertredingen betreffen snelheidsovertredingen; 2.933.794 ten opzichte van 2.906.590 in dezelfde periode een jaar eerder. Ook het aantal opgelegde boetes voor handheld bellen stijgt. In de maanden mei tot en met augustus van 2017 werden 26.296 boetes opgelegd ten opzichte van 20.968 boetes een jaar eerder.

Handheld bellen

Dit wordt toegeschreven aan de extra aandacht binnen verkeershandhaving voor dit gevaarlijke gedrag. Het aantal staandehoudingen neemt toe van 109.404 in het tweede tertiaal van 2016 naar 129.119 in dezelfde periode in 2017. De toename laat zich verklaren door meer handhaving door de politie op de weg.

Trajectcontroles en flitspalen

Het aantal snelheidsovertredingen geconstateerd door trajectcontroles neemt licht af ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede tertiaal van 2017 werden 866.782 boetes opgelegd, een jaar eerder ging het om 880.588 boetes. De lichte daling is op de meeste trajecten te zien.

Daarnaast is de A10 bij Amsterdam tijdelijk dicht geweest waardoor er geen trajectcontrole plaatsvond. Sinds eind maart is er op de A2 bij Maastricht een nieuwe trajectcontrole. De overtredingen geconstateerd door flitspalen zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Buitenlandse verkeersovertreders

Het aantal verkeersovertredingen dat geconstateerd wordt op een buitenlands kenteken en waarvoor een beschikking wordt verstuurd naar een buitenlands adres neemt toe. In de maanden mei tot en met augustus van 2017 ging het om 421.520 boetes (12,4% van het totaal aantal opgelegde boetes) ten opzichte van 373.473 in dezelfde periode een jaar eerder. Dit komt deels doordat nieuwe landen zijn aangesloten op de systemen in Nederland. Deze landen zijn toegevoegd aan het tertiaaloverzicht.