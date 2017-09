Ga naar content Politie onderschept wapens tijdens veiligheidscontrole

De politie hield op vrijdagavond 22 september een grote veiligheidscontrole in het centrum van Enschede. Naast een preventieve controle van personen werden voertuigen gecontroleerd. Er werden 33 messen, 2 boksbeugels en 2 honkbalknuppels in beslag genomen.

De controle is georganiseerd in het kader van het vergroten van de veiligheid in de binnenstad van Enschede. Het maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen dat de politie, de gemeente Enschede en het OM inzet om de overlast van drugsdealers, zwervers en hangjongeren terug te dringen. Op bepaalde plekken in de binnenstad wordt overlast ervaren door burgers en ondernemers.

Resultaten veiligheidscontrole

De veiligheidscontrole duurde van 18.45 tot 1.00 uur. In totaal werden ongeveer 600 mensen gecontroleerd. Eén persoon werd aangehouden wegens belediging. Naast de wapens troffen agenten bij twee personen drugs aan en één persoon kreeg een proces verbaal wegens het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. 24 personen kregen een proces verbaal voor verkeersovertredingen.