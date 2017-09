A28 bij Assen afgesloten door ongeval

De A28 in de richting van Assen naar Groningen is zondagmorgen afgesloten als gevolg van een ongeval. Dit meldt de politie Noord-Nederland.

Omstreeks 08.00 uur kwamen ter hoogste van Assen vier personenwagens met elkaar in botsing. Hierbij zou één persoon gewond zijn geraakt en is naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is de toedracht van de aanrijding nog niet bekend, maar de dichte mist zou een mogelijke oorzaak zijn geweest van de aanrijding.

Hoe lang de stremming zal aanhouden is niet bekend.