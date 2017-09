Automobilist ramt elektriciteitskast

Rond 5.25 uur kwam de auto vanuit de richting Axel en raakte in de buurt van de Tweede Verkorting in de berm. De 19-jarige bestuurder uit Hulst reed een betonnen elektriciteitshuis en verkeersbord aan gort en kwam ongeveer vijftig meter verderop in het land terecht. De auto was volledig vernield.

Recalcitrant

De bestuurder was erg vervelend. Agenten vermoedden dat hij teveel alcohol had gedronken. Hij blies een F-indicatie bij een ademtest. De man werd geboeid en met een ambulance voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis heeft een GGD-arts een bloedproef afgenomen. Het resultaat van dit onderzoek is over ongeveer tien dagen bekend.

Politieonderzoek

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. De zwaar beschadigde auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld.