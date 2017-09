Auto over de kop de sloot in Liempde

Op de Roderweg in Liempde is vrijdag een auto van de weg geraakt en langs een boom geschampt.

Vervolgens sloeg de auto over de kop en kwam in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder kon zelfstandig zijn zwaarbeschadigde auto verlaten. Wel is hij ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht. Tijdens de bergingswerkzaamheden is de Roderweg korte tijd afgesloten geweest.