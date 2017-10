Hennis en Middendorp weg bij Defensie

Minister Hennis-Plasschaert heeft dinsdagavond aangekondigd te stoppen als minister van Defensie nadat zij zwaar onder vuur lag in het debat over het OVV-rapport naar aanleiding van het fataal ongeluk in Mali op 6 juli 2016 waarbij tijdens een oefening een mortiergranaat ontplofte waardoor twee Nederlandse militairen verongelukten en een derde militair zwaargewond raakte.

'Knullig'

Hennis erkende eerder in het debat tegenover de Tweede Kamer dat zij 'knullig' heeft gehandeld in haar eerste reactie vlak nadat het OVV-rapport was gepubliceerd door te zeggen dat zij niet wil aftreden, maar optreden. 'Natuurlijk heb ik knullig gehandeld. Ik heb raar gereageerd. Maar ik ben ook maar een mens', aldus Hennis.' Vervolgens kondigde zij aan, nadat zij de vele vragen die vanuit de kamer aan haar werden voorgelegd te hebben beantwoord, om haar verzoek toch ontslag per brief bij de koning in te gaan dienen.

Ton Middendorp treedt ook af

Hennis deelde na de aankondiging om af te treden tevens mee dat ook de Commandant der Strijdkrachten (CDS), Tom Middendorp zijn functie zal neerleggen. Middendorp is de hoogste militair en geeft leiding aan de militairen en burgers van de marine, landmacht en luchtmacht. Dat geldt ook voor marechaussees als zij onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie werken. Generaal Middendorp was sinds 28 juni 2012 in functie als CDS.

OVV-rapport

De Kamer debatteerde dinsdagavond met de minister over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De OVV heeft onderzoek gedaan waar uit blijkt dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen. Maandag 2 oktober 2017 had de commissie voor Defensie al een gesprek met de OVV over het rapport.