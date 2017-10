Reparateur gegijzeld en bedreigd na klacht over keuken

'Het slachtoffer was in de woning van de verdachte aanwezig omdat hij namens een keukencentrum een klacht wilde oplossen', zo laat de politie zondag weten.

Aanhouding 72-jarige bewoner

Op zaterdag 14 oktober kwam omstreeks 19.00 er een melding binnen bij de politie van een 66-jarige man die tegen zijn wil was vastgehouden in een woning aan de Kapittelhuistraat in Albergen. De man was gevlucht naar een ander adres waar hij de politie kon laten informeren. Gealarmeerde agenten hebben een onderzoek ingesteld en een 72-jarige man uit Albergen even later elders in Albergen aangehouden.

Bedreigd met de dood

De 66-jarige man doet aangifte van mishandeling, bedreiging en wederechtelijke vrijheidsberoving. Hij was omstreeks 18.00 uur namens een keukenbedrijf uit Deventer naar de woning van de 72-jarige man gegaan om een klacht op te lossen. Daar werd hem vrijwel meteen het verlaten van de woning onmogelijk gemaakt, hij werd mishandeld en zowel woordelijk als met een wapen bedreigd met de dood.

Het is de 66-jarige man uiteindelijk gelukt om te ontsnappen. Na de aanhouding van de 72-jarige man heeft de politie een onderzoek in de woning gehouden. De man is opgesloten in het Politie Arrestantencentrum in Borne voor nader onderzoek.