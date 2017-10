Maandag een warme nazomerdag 26°C

Geloof het of niet, maar het wordt maandag écht terrasjesweer. Volgens het KNMI kan de temperatuur lokaal oplopen tot wel boven de 25 graden en dat is warm voor de tijd van het jaar.

Maandag overdag is er opnieuw veel zon hoewel er ook enkele wolkenvelden overtrekken. In de middag loopt de temperatuur uiteen van 20°C in het noorden tot lokaal 25°C in het zuidoosten van het land. De zuidelijke wind is matig, aan zee vrij krachtig.

In het zuiden van Limburg is heel plaatselijk zelfs 26 graden mogelijk. De wind blijft zuidelijk en matig van kracht.

Dinsdag is de middagtemperatuur lager met 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten, maar ook dan is het warmer dan normaal. Gemiddeld is het halverwege oktober 14-15 graden.