Weinig problemen bij proef 'tienminutentrein'

De NS heeft nu zeven woensdagen getest met 'spoorboekloos' rijden en gaat dat ook de komende zeven woensdagen nog doen. Dit meldt de NOS woensdag. Een woordvoerder van de NS in het NOS Radio 1 Journaal: '90 procent van de reizigers is er blij mee'. Over het tevredenheidsonderzoek van de spoorwegen zegt hij: 'Reizigers zeggen dat ze zich nu minder druk maken om de tijd als ze weten dat er over 10 minuten toch wel weer een trein komt. De andere 10 procent moet er vooral aan wennen dat de dienstregeling nu op woensdagen anders is.'

Rover

Volgens reisorganisatie Rover zijn er wel wat problemen met aansluitingen tussen de tienminutentreinen en de treinen die elk half uur of elk kwartier rijden.