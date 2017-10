Dollemansrit door Den Helder eindigt op politiebureau

Omstreeks 00.20 uur pikte de politie de auto op op de Schootenweg. De auto viel op door de hoge snelheid. De politie reed er achteraan en zag, dat de bestuurder plotseling keerde en terugreed waar hij vandaan gekomen was. Ook de politie keerde en volgde de auto. De bestuurder van de auto gaf vervolgens gas en ging steeds sneller rijden. Hij haalde binnen de bebouwde kom regelmatig snelheden van boven de honderd kilometer per uur. Op de N250 en de N9 voerde hij de snelheid op tot boven de honderdvijftig kilometer per uur. De bestuurder reageerde niet op het stopteken en ook niet op het zwaailicht en de sirene van de politie. Uiteindelijk reed hij zich klem in de Goverstraat. Dit is een doodlopende weg.

Nadat de bestuurder de auto had stilgezet probeerden hij en een passagier er lopend vandoor te gaan. De bestuurder kon echter worden achterhaald.

De man werd overgebracht naar het politiebureau waar hij een ademanalyse af moet leggen in verband met mogelijk alcoholgebruik. Hier weigerde hij aan mee te werken. Ook weigerde hij mee te werken aan een bloedproef in verband met mogelijk drugsgebruik.

De man moest zijn rijbewijs inleveren. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt wegens weigering van de ademanalyse en bloedproef en diverse verkeersovertredingen.