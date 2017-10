Programma landelijke intocht Sinterklaas bekend

Zaterdag 18 november is de dag waarop heel Nederland kan zien hoe Dokkum Sinterklaas met al zijn Pieten ontvangt! Het belooft een waanzinnig feest te worden, wat eigenlijk al begint wanneer je de oude vestingstad binnenloopt. In de aanloop naar de live televisie-uitzending, die rond 12:00 uur begint, is er al volop vermaak en vertier in de stad. Zowel bij de vier toegangspoorten als langs de route van de optocht. En om helemaal niets te hoeven missen van het vijf kwartier durende live-verslag op TV, staan op verschillende centrale plekken in de stad grote schermen opgesteld.