Zwaargewonde bij ongeluk op de A325

Daarbij is een persoon zwaargewond geraakt. Dit meldt Omroep Gelderland. De botsing zou ontstaan zijn, doordat een auto door de middenberm is gereden. de zwaargewonde zat in de auto die door de middenberm vloog. Een andere betrokken bij het ongeval is in de ambulance behandeld, zo meldt de lokale omroep.

Rijkswaterstaat meldt dat dat de A325 van Nijmegen naar Arnhem afgesloten is bij knooppunt Ressen. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. De politie is nog met een onderzoek bezig en de VerkeersInformatieDienst (VID) verwacht dat de weg nog tot 21.30 uur dicht blijft en raadt automobilisten aan om te rijden. Het ongeval gebeurde rond 18.15 uur.