Mensen in Drenthe het meest gelukkig

Mensen in de regio’s Noord-Drenthe en Zuidwest-Drenthe zijn gelukkig, gezond en voelen zich veilig. Inwoners van de provincie Flevoland blijken het minst gelukkig.

Dat blijkt uit het onderzoek 'de Brede Welvaartsindicator'. Mensen die leven in grote steden blijken het minst gelukkig. Bij het opstellen van de Brede Welvaartsindicator is gekeken naar inkomens, maar ook naar zaken als gezondheid, veiligheid en woongenot.

Drenthe kent hoogste score

Noord-Drenthe en Zuidwest-Drenthe scoren op de meeste dimensies hoger dan het Nederlandse gemiddelde, terwijl Zuidoost-Drenthe vaak lager scoort. Zuidoost-Drenthe wijkt vooral af van de andere Drentse regio’s op het gebied van banen en onderwijs. Alle regio’s in Drenthe scoren aanzienlijk beter dan het Nederlandse gemiddelde op het vlak van woontevredenheid en de balans tussen werk en privé. Noord-Drenthe en Zuidwest-Drenthe steken er daarnaast bovenuit op het gebied van veiligheid.

Flevoland heeft minste welvaart

Flevoland heeft de op één na laagste brede welvaart van alle provincies in Nederland. Opvallend is dat Flevoland relatief laag scoort op het gebied van veiligheid, subjectief welzijn, sociale relaties en banen. Het wonen is wel oké, aldus de monitor.

Stedelijke gebieden hebben over het algemeen een lagere brede welvaart dan de rest van Nederland.