GroenLinks wil uitleg van kabinet over sleepwetreferendum

De uitspraken van CDA-leider Sybrand Buma over het referendum met betrekking tot de sleepwet zijn de oppositie in het verkeerde keelgat geschoten.

Zo ook bij GroenLinks die van het nieuwe kabinet opheldering wil wat onderling is afgesproken over de uitslag van het referendum. Voor het debat over de regeringsverklaring volgende week moet premier Mark Rutte met tekst en uitleg komen, vindt Jesse Klaver.

De politieke discussie is ontstaan door een uitspraak van CDA-leider Sybrand Buma. In de Volkskrant zei Bumma: ''Hoe de uitslag ook zal zijn, het kabinet zal die negeren. We hebben al afgesproken dat we het referendum gaan afschaffen. Het is een rest uit het verleden. Een staartje. En ik wil dat die sleepwet doorgaat. Hier ga ik uiteindelijk de keuze maken dat we dit referendum niet beschouwen als een echt referendum. Ik zie niet goed hoe we de uitslag moeten overnemen, terwijl we eigenlijk al hebben afgesproken dat we van het raadgevend referendum af willen.'

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet, geeft een uitbreiding van de middelen die de diensten (AIVD en MIVD) mogen inzetten. Voor een succesvolle aanvraag dienen 300.000 handtekeningen opgehaald te worden.

De VVD en CU blijven ook achter de nieuwe Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten staan, ongeacht de uitslag van het referendum. De VVD verwacht overigens dat een meerderheid de wet steunt. D66 wilde in de Volkskrant nog niet reageren.