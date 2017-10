Overlast door herfststorm

Boom op politieauto

In het noorden en het oosten van het land zijn auto's beschadigd door omgevallen bomen. In het Overijsselse Borne zijn twee agenten lichtgewond geraakt toen een ontwortelde boom op hun dienstwagen viel. Van de auto is weinig over. De vrouwelijke agent is met nekklachten voor controle naar het ziekenhuis gegaan, de man had wat kneuzingen. Dit meldt Omroep Oost zondag.

Kaden Delfzijl onder water

Vanwege de harde wind kwamen in Delfzijl de kaden blank te staan. Verderop in de Eemshaven was er vannacht rond 04.00 uur sprake van windkracht tien. Er waren ongeveer 80 leden van de dijkbewaking 's nacht op pad gegaan voor inspecties. Om 07.00 uur werd de dijkbewaking beëindigd. De hoogste waterstand werd om 06.00 uur bereikt. Het water stond toen 3,6 meter boven NAP. Dit meldt RTV Noord zondag. Vanwege de verwachte harde wind werden zaterdag de dijkdoorgangen in het noorden van de provincie gesloten.