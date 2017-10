Man zwaar gewond na aanrijding op zebrapad; bestuurder rijdt door

De automobilist die de aanrijding veroorzaakte reed door.

Rond 03.40 uur liep het slachtoffer met een vriend over de Nieuwe Prinsenkade in Breda. Zij staken samen over via het aldaar gelegen zebrapad. Het slachtoffer liep daarbij achter zijn vriend aan. Die hoorde plots een harde klap en zag bij het omkijken het slachtoffer door de lucht vliegen. Het was meteen duidelijk dat hij was aangereden door een klein model, donker kleurige auto. De automobilist maakte zich direct uit de voeten, het slachtoffer hevig bloedend en buiten bewustzijn achterlatend. Verschillende omstanders waren getuigen geweest van de aanrijding en legden een verklaring af. Enkelen daarvan waren dusdanig ontdaan dat aan hen slachtofferhulp werd aangeboden. De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de auto. Personen, die meer over de auto, het kenteken of de bestuurder kunnen vertellen worden gevraagd zich als getuige te melden.