Schepen op Noordzee door storm in problemen, opvarende containerschip zwaargewond

Containerschip Eyra vaart ongeveer 30 km NW boven Vlieland en heeft een container verloren. Tevens is een bemanningslid zwaargewond geraakt en inmiddels is de SAR helikopter ter plaatse en zal hem naar het ziekenhuis vervoeren.

Update:

De container is visueel waargenomen door het Kustwachtvliegtuig en wordt in de gaten gehouden. Eventuele vervolgacties worden besproken. Er is een veiligheidsbericht uitgegeven voor het overige scheepvaartverkeer.

De Supply Tender Drifa is op 14 KM noord van Terschelling in de problemen geraakt toen de ramen uit de brug stuk sloegen en er water op de brug kwam waardoor diverse apparatuur niet meer functioneerde. Inmiddels is het schip beperkt manoeuvreerbaar en zijn de 4 bemanningsleden aan boord in afwachting van de Guardian.

Update:

De Drifa is inmiddels aan de Guardian vastgemaakt en zal naar een nader te bepalen haven gesleept worden. Bij deze reddingsoperatie waren tevens 2 reddingsboten van de KNRM ter plaatse met in totaal 16 vrijwilligers, te weten de Frans Hogewind KNRM Terschelling Paal 8 en de Anna Margaretha van KNRM Ameland Ballumerbocht.