Man met hamer op hoofd geslagen in Winterswijk

De politie is een onderzoek gestart na een geweldsincident aan de Verlengde Morsestraat in Winterswijk.

Daarbij is een man zwaar gewond geraakt. De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens getuigen zou de man op straat hebben gelopen toen er een auto aan kwam rijden. Het slachtoffer zou vervolgens door de bestuurder op zijn hoofd zijn geslagen, waarna deze er in zijn auto vandoor ging. Het slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en onderzoekt wat er aan het geweldsincident vooraf is gegaan. Ook is de politie op zoek naar de dader.

Vanwege de ernst van het incident werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Dit meldt De Gelderlander. De krant laat weten dat getuigen zeggen dat het slachtoffer met een hamer is geslagen. De politie heeft dit inmiddels bevestigd.