Trends horloges voor dames in 2017/2018

Je kiest over het algemeen een horloge dat bij jou past. Toch kan het nooit kwaad om af en toe te kijken naar de huidige trends. Ook wanneer het om horloges gaat zijn er diverse trends te spotten. Wat zijn de echte highlights in de collectie horloges dames voor 2017-2018? Je leest het hier.

Houten dameshorloges

Een compleet nieuwe trend zien we met de houten horloges, een absolute musthave voor de herfst en de winter. Het grappige is dat we al een paar jaar geleden de echte fashionista's met dit item zagen rondlopen, maar dat de trend niet echt doordrong. Daar is nu verandering in gekomen, want een houten horloge is helemaal hot! Het meest bijzondere aspect van een houten horloge is dat het je look een meer natuurlijke boost geeft en dat het item goed te combineren is in verschillende soorten outfits.

Klassiek: goudtinten

Naast houten horloges zien we een hele reeks minimalistische ontwerpen de revue passeren. Wat dacht je bijvoorbeeld van een prachtig gouden horloge om je pols? Goud is heel goed te combineren met kleurrijke kleding in de zomer, zoals pastelroze en lichtblauw maar ook juist met basic outfits zoals een jeans met een zwarte trui. Daarnaast is goud tegenwoordig ook prima te dragen met zilveren accessoires! Scoor jij vandaag nog een gouden horloge om je look compleet te maken?

De eigentijdse smartwatch

Natuurlijk mag de smartwatch niet ontbreken in dit lijstje. Zeg maar doei tegen de lelijke standaard smartwatches. Vandaag de dag heb je allerlei te gekke ontwerpen die je heel goed in je dagelijkse outfit kunt laten blenden. Dergelijke horloges zijn allesbehalve nerdy en naast heel trendy ook nog eens best handig. Want zeg nou zelf, het is stiekem toch best leuk om af en toe je stappen te checken of je slaapcyclus te kunnen loggen? Een smartwatch maakt je look ook nog eens net wat pittiger. Win-winsituatie dus.