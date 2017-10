''Straks dronken en high tegelijk''

Althans dat verwachten experts nadat de bierbrouwer vandaag bekend maakte een samenwerking aan te gaan met een grote producent van cannabisplanten. De maker van onder meer Corona-bier telt 191 miljoen dollar neer voor een belang van bijna 10 procent in de Canopy Growth Corp.

Canopy is gevestigd in Canada, waar wiet halverwege volgend jaar ook voor recreatief gebruik wordt gelegaliseerd. ,,We hebben ambitieuze plannen voor 2018, een jaar waarin we ongekende groei in medicinaal en recreatief gebruik zullen zien'', stelde het bedrijf. In de VS wacht het bedrijf tot de verkoop van cannabisproducten volledig gelegaliseerd is. Ons benieuwen wanneer een Nederlandse brouwer haar kansen pakt.