Schoten op woning in Schinveld

Na de melding namen agenten direct poolshoogte en troffen hulzen aan. Daarnaast waren er inslagen te zien in een ruit. De politie doet onderzoek om te achterhalen wie hier achter zit en wat het motief is geweest. Getuigen hoorden na de schoten dat er een auto hard wegreed. Voor zover nu bekend was er tijdens het incident niemand in de woning aanwezig.

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien of gehoord.