Zwarte Cross neemt stelling: ‘Leven Vóór De Dood!’

Op 18 november om 11:00 uur start de wereldwijde voorverkoop voor de 22e editie van de Zwarte Cross die wordt gehouden op 12, 13, 14 en 15 juli 2018.

Geruzie op social media, gezeur op het werk, chagrijnige gezichten in het openbaar vervoer en genöhl tijdens de buurtvisite; de Zwarte Cross merkt nodeloos geklaag steeds vaker op en neemt er stelling tegen. Het festival is van mening dat een positieve mindset de wereld mooier kan maken en hoopt dat het nieuwe motto ‘Leven Vóór De Dood!’ zal uitgroeien tot een mantra dat de bezoekers tot na het festival inspireert tot optimistischer leven in het hiernumaals.

Welkom thuus, Zwarte Crossers! ‘Leven Vóór De Dood!’

Medewerkers van de Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van de Zwarte Cross, krijgen meermaals te horen van bezoekers dat ze zich tijdens het festival in Lichtenvoorde pas echt op hun gemak voelen. Dit compliment inspireerde de organisatie om ‘Welkom Thuus’ tot thema te kiezen. Festivaldirectrice Tante Rikie stelt in een statement dat ze vandaag publiceerde: “Op ieder moment van de dag moet je er alles uit zien te halen en je voelen alsof je thuis bent! Vanuit de Hummelse Hei een welgemeend en dringend: Welkom thuus, Zwarte Crossers! Leven vóór de dood!”

Wereldwijde voorverkoop Zwarte Cross 2018 start op 18 november

Op 18 november om 11:00 uur start de wereldwijde voorverkoop voor de Zwarte Cross via de website van het festival en in alle Primerawinkels in Nederland. De afgelopen 2 jaar was het festival met 220.000 bezoekers volledig uitverkocht en voor de laatste editie gingen binnen vijf dagen na de start van de voorverkoop ruim 90% van de kaarten van de hand. De Zwarte Cross is een bonte mix van theater, muziek, cross, stunts, kermis, humor en spektakel en telt 32 podia.